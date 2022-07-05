Team Spirit выиграла свой первый матч на стадии Play-In турнира IEM Cologne 2022

Российская команда Team Spirit по CS:GO находится в шаге от выхода в основную стадию турнира IEM Cologne 2022.
Как сообщает портал «Метарейтинг», 5 июля «драконы» обыграли коллектив из США, а именно Complexity (16:11). Лучшим игроком прошедшей встречи стал Леонид chopper Вишняков, заработавший рейтинг 1.36.
Добавим, что в следующем матче Team Spirit сыграет с победителем пары Astralis (Дания) – 00NATION (Бразилия).
Также отметим, что в соревнованиях принимают участие еще две команды из России – Outsiders (ex-Virtus.pro) и Cloud9. Призовой фонд турнира в Кельне составляет 972 тысячи долларов.
источник: «Метарейтинг»