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Team Spirit выиграла свой первый матч на стадии Play-In турнира IEM Cologne 2022

Россияне обыграли Complexity из США со счетом 16:11.
05 июля 2022 13:40
автор: Владислав Корегин

Российская команда Team Spirit по CS:GO находится в шаге от выхода в основную стадию турнира IEM Cologne 2022.

Как сообщает портал «Метарейтинг», 5 июля «драконы» обыграли коллектив из США, а именно Complexity (16:11). Лучшим игроком прошедшей встречи стал Леонид chopper Вишняков, заработавший рейтинг 1.36.

Добавим, что в следующем матче Team Spirit сыграет с победителем пары Astralis (Дания) – 00NATION (Бразилия).

Также отметим, что в соревнованиях принимают участие еще две команды из России – Outsiders (ex-Virtus.pro) и Cloud9. Призовой фонд турнира в Кельне составляет 972 тысячи долларов.

источник: «Метарейтинг»
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