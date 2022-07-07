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S1mple заявил, что не будет делать перерыв в своей карьере

Украинский киберспортсмен является одним из лучших игроков в истории CS:GO.
07 июля 2022 12:31
автор: Владислав Корегин

Игрок команды Natus Vincere по CS:GO Александр s1mple Костылев исключил возможность приостановки своей профессиональной карьеры в ближайшее время. Об этом сообщает CQ.

Ранее сам киберспортсмен заявлял, что может взять паузу в карьере для решения личных проблем. В частности, 24-летний украинец планировал переехать в другую страну.

– Сейчас уже не думаю об этом, забудьте. Скоро у нас будет отпуск, за это время я должен решить все проблемы, – сказал Костылев во время одной из своих стримов на платформе Twitch.

Добавим, что s1mple дважды в своей карьере признавался лучшим игроком мира – в 2018 и 2021 годах. Также на его счету победа на мэйджоре – крупнейшем соревновании по CS:GO. Это произошло в прошлом году на турнире PGL Major Stockholm.

источник: CQ
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