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Cloud9 уверенно обыграла Virtus.pro в матче верхней сетки турнира IEM Cologne 2022

СНГ-коллектив победил со счетом 2:0.
08 июля 2022 13:51
автор: Владислав Корегин

Российская команда Cloud9 стартовала с победы на турнире IEM Cologne 2022, одержав победу над соотечественниками из Virtus.pro в матче верхней сетки.

Как сообщает портал «Метарейтинг», подопечные Владислава nafany Горшкова обыграли своего соперника со счетом 16:6, 16:12. Лучшим игроком встречи был признан Сергей Ax1Le Рихторов, рейтинг которого составил 1.36.

Отметим, что в следующем матче Cloud9 сыграет либо с Astralis (Дания), либо с FURIA (Бразилия).

Напомним, IEM Cologne 2022 проходит в Кельне с 5 по 17 июля. Победитель турнира получит 400 тысяч долларов в качестве призовых.

источник: «Метарейтинг»
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