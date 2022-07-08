Cloud9 уверенно обыграла Virtus.pro в матче верхней сетки турнира IEM Cologne 2022

Российская команда Cloud9 стартовала с победы на турнире IEM Cologne 2022, одержав победу над соотечественниками из Virtus.pro в матче верхней сетки.

Как сообщает портал «Метарейтинг», подопечные Владислава nafany Горшкова обыграли своего соперника со счетом 16:6, 16:12. Лучшим игроком встречи был признан Сергей Ax1Le Рихторов, рейтинг которого составил 1.36.

Отметим, что в следующем матче Cloud9 сыграет либо с Astralis (Дания), либо с FURIA (Бразилия).

Напомним, IEM Cologne 2022 проходит в Кельне с 5 по 17 июля. Победитель турнира получит 400 тысяч долларов в качестве призовых.