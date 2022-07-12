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Natus Vincere вновь возглавила мировой рейтинг команд по CS:GO

«Рожденные побеждать» обошли FaZe Clan.
12 июля 2022 11:10
автор: Владислав Корегин

Известный киберспортивный портал HLTV опубликовал рейтинг мировых команд по CS:GO.

Как сообщает CQ, на первую строчку вернулся коллектив из СНГ Natus Vincere, набравший 935 очков. Ранее команда, состоящая из российских и украинских игроков, одержала победу на турнире BLAST Premier: Spring Finals 2022, который проходил с 15 по 19 июня в Португалии.

Отметим, что на второе место опустился FaZe Clan (915 очков). Тройку лучших замкнул ENCE (598 очков). Также добавим что в десятку лучших попала российская команда Cloud9, располагающаяся на четвертой позиции.

источник: CQ
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