Natus Vincere вновь возглавила мировой рейтинг команд по CS:GO

Известный киберспортивный портал HLTV опубликовал рейтинг мировых команд по CS:GO.

Как сообщает CQ, на первую строчку вернулся коллектив из СНГ Natus Vincere, набравший 935 очков. Ранее команда, состоящая из российских и украинских игроков, одержала победу на турнире BLAST Premier: Spring Finals 2022, который проходил с 15 по 19 июня в Португалии.

Отметим, что на второе место опустился FaZe Clan (915 очков). Тройку лучших замкнул ENCE (598 очков). Также добавим что в десятку лучших попала российская команда Cloud9, располагающаяся на четвертой позиции.