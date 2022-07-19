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На обложке игры FIFA 23 появился Мбаппе, в премиальной версии он изображен с футболисткой (фото)

Француз не первый раз является лицом компьютерной игры.
19 июля 2022 16:43
автор: Александр Поволоцкий

Electronic Arts опубликовала обложки футбольного-симулятора FIFA 23.

На обложке премиальной версии разместили изображения форварда «ПСЖ» Киллиана Мбаппе и нападающей Саманты Керр, которая выступает за «Челси».

Фото: EA Sports

Отметим, что представительница лондонского клуба стала первой женщиной, которая украсила обложку популярного футбольного симулятора.

В основной версии FIFA 23 Мбаппе изображен в одиночестве. Французский футболист третий год подряд представлен на обложке игры от EA Sports.

Фото: EA Sports

источник: EA Sports
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Француз не первый раз является лицом компьютерной игры.
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