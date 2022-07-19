На обложке игры FIFA 23 появился Мбаппе, в премиальной версии он изображен с футболисткой (фото)

Electronic Arts опубликовала обложки футбольного-симулятора FIFA 23.
На обложке премиальной версии разместили изображения форварда «ПСЖ» Киллиана Мбаппе и нападающей Саманты Керр, которая выступает за «Челси».
Фото: EA Sports
Отметим, что представительница лондонского клуба стала первой женщиной, которая украсила обложку популярного футбольного симулятора.
В основной версии FIFA 23 Мбаппе изображен в одиночестве. Французский футболист третий год подряд представлен на обложке игры от EA Sports.
Фото: EA Sports
источник: EA Sports