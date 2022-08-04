Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Стартуют всероссийские соревнования по DOTA 2 И CS:GO среди студентов

Федерация компьютерного спорта России скоро проведет Всероссийских соревнований по компьютерному спорту среди студентов.
04 августа 2022 22:32
автор: Павел Мхеидзе

Матчи пройдут в дисциплинах «Боевая арена» и «Тактический трёхмерный бой». До Соревнований допускаются студенты и аспиранты высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций, а также выпускники образовательных организаций, получившие государственный документ об образовании в 2022 году. На 6 августа 2022 года возраст участников не должен быть меньше 16 лет и больше 25 лет.

В дисциплине «Боевая арена» спортсменов ждут матчи по Dota 2. Квалификационные турниры пройдут в августе 2022 года. Первый квалификационный турнир пройдёт 6-7 августа, второй – 20-21 августа.

А в дисциплине «Тактический трёхмерный бой» спортсменов будут ждать матчи по Counter-Strike: Global Offensive. Квалификационные турниры также пройдут в августе 2022 года. Первый квалификационный турнир пройдёт 13-14 августа, второй – 27-28 августа.

Формат и система проведения квалификаций в обеих дисциплинах - олимпийская система в формате bo1 до четверть финала, полуфинал и финал — bo3.

Команды, показавшие лучший результат на квалификационных турнирах, получат возможность выступить на Всероссийском финале, который пройдёт 15 – 17 сентября 2022 года на территории Yota Arena в Москве. 16 – 17 сентября 2022 года в Международном финале будет разыгран призовой фонд в размере 3 млн. рублей.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Стартуют всероссийские соревнования по DOTA 2 И CS:GO среди студентов
Федерация компьютерного спорта России скоро проведет Всероссийских соревнований по компьютерному спорту среди студентов.
04.08.2022 22:32
Киберспорт
автор: Павел Мхеидзе
Российские команды удалены разработчиком из новой игры FIFA
22.07.2022 13:54
Киберспорт
FIFA 23 выйдет 30 сентября этого года
21.07.2022 13:04
Киберспорт
автор: Владислав Корегин
На обложке игры FIFA 23 появился Мбаппе, в премиальной версии он изображен с футболисткой (фото)
Француз не первый раз является лицом компьютерной игры.
19.07.2022 16:43
Киберспорт
автор: Александр Поволоцкий
Игрок Natus Vincere подарил фанату серебряную медаль турнира IEM Cologne 2022
Игрок Natus Vincere подарил фанату серебряную медаль турнира IEM Cologne 2022
Коллектив из СНГ не смог стать победителем соревнований в Германии.
18.07.2022 13:27
Киберспорт
автор: Владислав Корегин
Entity вышла на PGL Arlington Major 2022
В решающем матче группового этапа команда обыграла Team Secret.
14.07.2022 23:49
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Natus Vincere вновь возглавила мировой рейтинг команд по CS:GO
«Рожденные побеждать» обошли FaZe Clan.
12.07.2022 11:10
Киберспорт
автор: Владислав Корегин
Федерация компьютерного спорта вновь получила аккредитацию
Приказом Министерства спорта Федерация компьютерного спорта России снова аккредитована и наделена статусом общероссийской спортивной федерации по виду спорта «компьютерный спорт» сроком на 4 года.
12.07.2022 08:00
Киберспорт
Cloud9 уверенно обыграла Virtus.pro в матче верхней сетки турнира IEM Cologne 2022
СНГ-коллектив победил со счетом 2:0.
08.07.2022 13:51
Киберспорт
автор: Владислав Корегин
S1mple заявил, что не будет делать перерыв в своей карьере
Украинский киберспортсмен является одним из лучших игроков в истории CS:GO.
07.07.2022 12:31
Киберспорт
автор: Владислав Корегин
Будет сидеть! Как звезда НБА Грайнер получила от Химкинского суда 9 лет тюрьмы и миллионный штраф
4 августа был вынесен приговор гражданке США Бриттни Грайнер, двукратной олимпийской чемпионке по баскетболу, выступавшей в России за клуб УГМК.
Травма Мичкова, хет-трик Жафярова, новая победа Ротенберга. «Лига Ставок Sochi Hockey Open» набирает темп
На предсезонном турнире «Лига Ставок Sochi Hockey Open» в разгаре второй игровой день.
Ольга Журавская возглавила Первую СРО. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Атака роботов! Как в Суперкубке УЕФА «Реал» — «Айнтрахт» будут определять офсайд
Президент УЕФА Александр Чеферин сообщил о том, что на матче между «Реалом» и «Айнтрахтом» в Хельсинки (10 августа, 22:00 мск) будет внедрена полуавтоматическая система определения положения вне игры, которую затем планируют использовать и в Лиге чемпионов.
Черчесов выстоял в Баку, Хайкин пройдет Вильнюс. Наши успехи в Лиге чемпионов
В первых матчах 3-го квалификационного раунда ЛЧ «Ференцварош» Станислава Черчесова добыл гостевую ничью с «Карабахом» (1:1), а «Буде-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным разгромил дома «Жальгирис» (5:0).
Новый СКА хорош в первом же летнем матче! Как команда Ротенберга стартовала на «Лига Ставок Sochi Hockey Open»
На черноморском курорте проходят первые матчи представительного «Лига Ставок Sochi Hockey Open»-2022: питерские армейцы победили минских динамовцев - 4:1.
К победам — поверх барьеров! Как Этери Тутберидзе ломает стандарты и меняет правила
Новая статья из цикла, посвященного 30-летию российского спорта, - портрет тренера, чьи фигуристки не знают равных на мировой арене.
«Дело не в деньгах, а в успехе российского хоккея!» СКА и «Лига Ставок» подписали соглашение до 2025 года
В преддверии крупного предсезонного турнира «Лига Ставок Sochi Hockey Open» состоялась церемония подписания партнерского контракта между ХК СКА и «Лигой Ставок».
Головин и компания пока не проснулись. Как «Монако» начал отбор в Лигу чемпионов с домашней ничьей
Монегаски свели вничью (1:1) первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПСВ.
Чем запомнится Федун в «Спартаке»
Леонид Федун, вероятнее всего, покинет «Спартак». «Плеймейкер» вспоминает самые яркие моменты его 18-летнего правления, где было все — ненависть болельщиков, неудачные трансферы и даже гепатит у воспитанников спартаковской академии.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика