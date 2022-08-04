Стартуют всероссийские соревнования по DOTA 2 И CS:GO среди студентов

Матчи пройдут в дисциплинах «Боевая арена» и «Тактический трёхмерный бой». До Соревнований допускаются студенты и аспиранты высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций, а также выпускники образовательных организаций, получившие государственный документ об образовании в 2022 году. На 6 августа 2022 года возраст участников не должен быть меньше 16 лет и больше 25 лет.

В дисциплине «Боевая арена» спортсменов ждут матчи по Dota 2. Квалификационные турниры пройдут в августе 2022 года. Первый квалификационный турнир пройдёт 6-7 августа, второй – 20-21 августа.

А в дисциплине «Тактический трёхмерный бой» спортсменов будут ждать матчи по Counter-Strike: Global Offensive. Квалификационные турниры также пройдут в августе 2022 года. Первый квалификационный турнир пройдёт 13-14 августа, второй – 27-28 августа.

Формат и система проведения квалификаций в обеих дисциплинах - олимпийская система в формате bo1 до четверть финала, полуфинал и финал — bo3.

Команды, показавшие лучший результат на квалификационных турнирах, получат возможность выступить на Всероссийском финале, который пройдёт 15 – 17 сентября 2022 года на территории Yota Arena в Москве. 16 – 17 сентября 2022 года в Международном финале будет разыгран призовой фонд в размере 3 млн. рублей.