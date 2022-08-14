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Team Spirit получили трофей The International через десять месяцев после победы на ЧМ

Оригинал остался у организаторов соревнований.
14 августа 2022 16:02
автор: Александр Поволоцкий

Team Spirit получила главный трофей чемпионата The International по Dota 2.

Фотографии с Aegis of Immortal опубликовали представители киберспортивной команды. Напомним, что россияне победили на чемпионате мира в октябре 2021 года. В финале Team Spirit. За победу российская команда получила приз в размере 18,2 миллионов долларов.

Отмечается, что разработчики Dota 2 высылают дубликат Aegis of Immortal с уникальной гравировкой. Оригинал остается у организаторов турнира.

Добавим, что перед финалом Team Spirit вышла в финал PGL Arlington Major 2022.

источник: «Советский спорт»
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Оригинал остался у организаторов соревнований.
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