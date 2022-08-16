Virtus.pro не пригласили на чемпионат мира по Dota 2

Российская команда Virtus.pro пока не получила путевку на чемпионат мира по Dota 2 - The International 11.

Как сообщает официальный сайт организаторов турнира, право прямого попадания на ЧМ имеют двенадцать лучших коллективов, согласно рейтингу Dota Pro Circuit (DPC).

Virtus.pro, которая сейчас выступает под нейтральным названием Outsiders, занимает 13-е место в табели о рангах с 1019 очками.

Ранее представители российской команды опубликовали пост, что получили прямое приглашение на The International 11. В другом рейтинге Virtus.pro располагается на 12-й позиции. Разница в подсчетах вызвана тем, что на сайте Dota 2 округлены все штрафы из-за замен игроков в командах до большего целого.

Добавим, что чемпионат мира пройдет в октябре в Сингапуре. Дополнительные путевки разыграют в региональных квалификациях.

Действующим победителем турнира является российская команда Team Spirit.