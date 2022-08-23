Стоимость трансфера одного из лучших игроков в CS:GO оценивается в 600 тысяч евро

Стало известно о том, за какую сумму можно приобрести игрока Ninjas in Pyjamas Николая device Ридтца.

По информации CQ, шведская команда готова отпустить 26-летнего датчанина в другую организацию, если за него предложат 600 тысяч евро. Отмечается, что подобная сумма отпугивает потенциальных покупателей.

Напомним, device выступает за NiP с апреля 2021 года. Ранее он был переведен в запас из-за болезни. С декабря прошлого года киберспортсмен не провел ни одного матча в составе шведов.

Ранее Ридтц становился четырехкратным обладателем турниров категории Major. При этом он пять раз попадал в тройку лучших игроков мира по итогам календарного года.