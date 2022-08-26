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Swedenstrong одобрил новый патч для Dota 2

Очередное исправление вышло 24 августа.
26 августа 2022 18:28
автор: Максим Скороходов

Игрок NaVi Георгий swedenstrong Зайналабидов высказался о патче 7.32 для Dota 2.

Поменяли немного игру. Это всегда приятно. Marci изменили, посмотрим, что из этого выйдет. Понравилась тележка на Centaur Warrunner. Это самое смешное нововведение за долгое время. Патч хороший”, - приводит слова Зайналабидова MetaCybersport.

Напомним, что Dota 2 разработана издателем Valve. Игра является одной из самых популярных киберспортивных дисциплин. Действующим чемпионом главного турнира по Dota 2 The International является команда из СНГ Team Spirit.

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