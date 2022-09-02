Natus Vincere сенсационно уступила Endpoint в матче группового этапа на турнире ESL Pro League

СНГ-команда Natus Vincere потерпела свое первое поражение на групповом этапе турнира ESL Pro League Season 16, который проходит в Мальте.
Отметим, что «рожденные побеждать» проиграли европейскому коллективу Endpoint со счетом 0-2 по картам (7:16, 10:16). Лучшим игроком встречи был признан представитель Израиля Гай Nertz Илуз, рейтинг которого составил 1.54.
Добавим, что в первой игре соревнований NAVI победила россиян из Team Spirit (2-0).
В субботу, 3 сентября, команда Дениса electronic Шарипова сыграет с Vitality.
источник: «Советский спорт»