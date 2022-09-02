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Natus Vincere сенсационно уступила Endpoint в матче группового этапа на турнире ESL Pro League

В данный момент «рожденные побеждать», состоящие из российских и украинских игроков, являются лучшей командой мира согласно рейтингу портала HLTV.
02 сентября 2022 16:54
автор: Владислав Корегин

СНГ-команда Natus Vincere потерпела свое первое поражение на групповом этапе турнира ESL Pro League Season 16, который проходит в Мальте.

Отметим, что «рожденные побеждать» проиграли европейскому коллективу Endpoint со счетом 0-2 по картам (7:16, 10:16). Лучшим игроком встречи был признан представитель Израиля Гай Nertz Илуз, рейтинг которого составил 1.54.

Добавим, что в первой игре соревнований NAVI победила россиян из Team Spirit (2-0).

В субботу, 3 сентября, команда Дениса electronic Шарипова сыграет с Vitality.

источник: «Советский спорт»
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Natus Vincere сенсационно уступила Endpoint в матче группового этапа на турнире ESL Pro League
В данный момент «рожденные побеждать», состоящие из российских и украинских игроков, являются лучшей командой мира согласно рейтингу портала HLTV.
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