В России покажут The International 2022

Букмекерская компания BetBoom объявила, что получила совместно со студией FISSURE права на показ региональных квалификаций, стадии Last chance и группового этапа The International 2022.

«The International − самое крупное событие по Dota 2. В этом году Valve впервые продает права на освещение турнира, и мы рады, что благодаря FISSURE смогли стать партнерами русскоязычной трансляции. Для BetBoom это большая ответственность, поэтому постараемся сделать все, чтобы порадовать фанатов Dota 2!» - приводит SocialBet слова руководителя киберспортивного направления BetBoom Артема Савельева.

Добавим, что региональные квалификации пройдут с 3 по 18 сентября, «последний шанс» отобраться на главный турнир по Dota 2 – с 8 по 12 октября.

The International 2022 состоится с 15 по 30 октября в Сингапуре, конкретно групповой этап, на который куплены права – с 15 по 18 октября.

В прошлом году TI покорился команде из СНГ Team Spirit.