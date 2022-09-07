NaVi проиграли BetBoom в финале нижней сетки квалификации СНГ на The International

NaVi проиграли BetBoom в финале нижней сетки квалификации на The International от СНГ.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу BetBoom. Теперь данная команда чуть позже, 7 сентября, сыграет за путевку на TI против Outsiders, которые больше известны под именем Virtus.pro.

NaVi, как команда попавшая в топ-3 регионального отбора, получит еще один шанс отобраться на The International через последний этап квалификации под названием Last Chance, который пройдет с 8 по 12 октября в Сингапуре.