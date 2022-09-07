Ярослав «NS» Кузнецов считает, что NaVi не выйдут на The International

Бывший киберспортсмен Ярослав «NS» Кузнецов не верит, что NaVi смогут отобраться на The International 2022 после поражение от BetBoom (0:2) в финале нижней сетки квалификации СНГ.

«Краем глаза посматриваю «Дотку», ничего удивительного пока не случилось, ну и вряд ли случится. Спойлер: из Last Chance NaVi не выйдет», - приводит слова Кузнецова MetaCybersport.

Напомним, что в Last Chance будут разыграны последние два путевки на The International. В нем примут участие команды, занявшие вторые и третьи места в региональных отборах.

Последний этап квалификации на TI пройдет с 8 по 12 октября в Сингапуре.