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BetBoom вышла на The International 2022, выиграв отбор в СНГ.

В гранд-финале были повержены Outsiders.
07 сентября 2022 14:57
автор: Максим Скороходов

Команда BetBoom победила Outsiders со счетом 3:0 в финале квалификации на The International 2022 от СНГ и пробилась на главный турнир по Dota 2.

Ранее, благодаря международному рейтингу, путевку на турнир получила другая команда из данного региона Team Spirit.

TI пройдет с 15 по 18 октября в Сингапуре. Но перед финальной его частью, с 8 по 12 октября, там же состоится последний раунд отбора Last Chance, где команды, занявшие вторые и третьи места в региональных квалификациях, поборются за две путевки. Помимо Outsiders СНГ представит финалист нижней сетки NaVi.

источник: «Советский спорт»
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