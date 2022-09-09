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Известный аналитик CS:GO шокирован новостью о том, что electronic может пропустить IEM Katowice 2023

В скором времени россиянам запретят въезжать на территорию Польши по шенгенской визе.
09 сентября 2022 15:33
автор: Владислав Корегин

Британский аналитик CS:GO Данкан Thorin Шилдс в своих соцсетях поделился мнением по поводу возможного отсутствия российских игроком на крупном турнире IEM Katowice 2023.

Ранее появилась новость, что с 19 сентября этого года россияне не смогут посещать территорию Польши по шенгенской визе. По этой же причине гражданам РФ будет запрещен въезд в Эстонию, Латвию и Литву.

– Electronic является одним из лучших игроков в истории, но ему могут запретить играть на IEM Katowice 2023. Запретить играть на турнире, который он выиграл в 2020 году, из-за современного польского антироссийского фанатизма. Если для вас это незначительная новость в CS:GO, то ваш мозг сломан, – цитирует Шилдса портал «Метарейтинг».

Добавим, что речь идет о российском игроке Natus Vincere Денисе electronic Шарипове. В своей карьере 24-летний капитан «рожденных побеждать» стал победителем PGL Major Stockholm 2021. Также киберспортсмен четыре раза попадал в десятку лучших игроков мира в период с 2018 по 2021 годы.

источник: «Метарейтинг»
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