СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Многократный победитель турниров по UFC считает, что появление Хасбика поднимет интерес к игре

Ранее российский блогер подписал долгосрочный контракт с промоушеном.
12 сентября 2022 14:28
автор: Владислав Корегин

Известный российский киберспортсмен Николай NG-NotoriusYT Набока, являющийся многократным победителем турниров от UFC Russia, высказался по поводу появления блогера Хасбуллы Магомедов в компьютерной игре UFC.

Ранее стало известно, что Хасбик подписал пятилетний контракт с промоушеном. При этом он станет частью популярного симулятора от Electronic Arts.

– То, что в игры UFC добавляют просто медийную личность, а не настоящего бойца, – это уже далеко не новинка в сериях игр от ЕА. Но Хасбик сможет поднять очень большой интерес к игре, и, как минимум, в первые недели после добавления в игру за него захочет поиграть почти каждый игрок, а если добавят еще и Абдурозика, то рейтинги игры взлетят до высот, которых мы ещё не видели, – приводит слова Набоки портал «Метарейтинг».

Напомним, что ранее Магомедов вступил в конфликт с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором. В своих соцсетях ирландец назвал блогера «маленьким калекой», а затем удалил данный пост. В ответ Хасбик обратился к Уайту с просьбой организовать поединок с именитым бойцом.

источник: «Метарейтинг»
Это интересно:
Многократный победитель турниров по UFC считает, что появление Хасбика поднимет интерес к игре
Ранее российский блогер подписал долгосрочный контракт с промоушеном.
12.09.2022 14:28
Киберспорт
автор: Владислав Корегин
Известный аналитик CS:GO шокирован новостью о том, что electronic может пропустить IEM Katowice 2023
В скором времени россиянам запретят въезжать на территорию Польши по шенгенской визе.
09.09.2022 15:33
Киберспорт
автор: Владислав Корегин
BetBoom вышла на The International 2022, выиграв отбор в СНГ.
В гранд-финале были повержены Outsiders.
07.09.2022 14:57
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Ярослав «NS» Кузнецов считает, что NaVi не выйдут на The International
Ранее команда Алексея «Solo» Березина проиграла в финале нижней сетки региональной квалификации.
07.09.2022 13:04
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
NaVi проиграли BetBoom в финале нижней сетки квалификации СНГ на The International
В гранд-финал из верхней сетки вышли Outsiders.
07.09.2022 11:00
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Состоялся анонс крупного дополнения для Cyberpunk 2077
Сюжетный аддон получил подзаголовок Phantom Liberty.
06.09.2022 23:55
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
В России покажут The International 2022
Основной турнир пройдет с 15 по 30 октября.
03.09.2022 09:39
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Natus Vincere сенсационно уступила Endpoint в матче группового этапа на турнире ESL Pro League
В данный момент «рожденные побеждать», состоящие из российских и украинских игроков, являются лучшей командой мира согласно рейтингу портала HLTV.
02.09.2022 16:54
Киберспорт
автор: Владислав Корегин
Стали известны даты региональных квалификаций на The International 2022
Основной турнир пройдет во второй половине октября этого года в Сингапуре.
28.08.2022 19:00
Киберспорт
автор: Владислав Корегин
Фанаты G2 Esports выразили недовольство игрой нового капитана команды HooXi
Датский игрок пополнил состав европейской команды 16 августа.
28.08.2022 08:00
Киберспорт
автор: Владислав Корегин
«Печально, что кроме ЦСКА конкурентов у «Зенита» нет». Элвер Рахимич — об интригах РПЛ
Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне один из тренеров сборной Боснии и Герцеговины Элвер Рахимич высказался о Федоре Чалове, Хорхе Карраскале, Лиге чемпионов и Fan ID.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 12.09.2022: на кону 2 850 000 рублей!
12 сентября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Коронация в Нью-Йорке! Как Карлос Алькарас стал чемпионом US Open и первой ракеткой мира
В финале последнего в этом году турнира «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас обыграл Каспера Рууда из Норвегии – 3:1. Благодаря этой победе 19-летний Алькарас возглавил и рейтинг лучших теннисистов мира.
Непобедимый Карпин уже третий, а «Спартак» — снова середняк. Как «Ростов» отгрузил четыре мяча обескровленным красно-белым
В 9-м туре РПЛ дончане дома победили красно-белых (4:2), набрали 19 очков и поднялись на третье место.
Олимпийский чемпион Артур Далалоян — о медиафутболе, хоккее, «Динамо» и Париже-2024
Олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике Артур Далалоян принял участие в организованном «Лигой Ставок» футбольном турнире блогерских команд «Liga Bloggers Cup» и рассказал «Плеймейкеру» о работе комментатором, планах выступить на следующих летних Играх и своих болельщицких предпочтениях.
Ферстапенн теперь еще и король Монцы! Итоги Гран-при Италии
Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен на «Ред Булле» еще больше упрочил лидерство в нынешнем сезоне «Формулы-1», впервые в карьере выиграв гонку в Монце.
«Пока это не про меня, но кто знает…» Алина Загитова — о возможном бое с Ольгой Бузовой
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила организованный «Лигой Ставок» футбольный турнир блогерских команд «Liga Bloggers Cup» и рассказала «Плеймейкеру» о дне сегодняшнем и планах на будущее.
Нет света в конце туннеля! Как «Локомотив» подарил «Факелу» первую победу и продолжил путь в тупик
В Воронеже железнодорожники уступили в матче 9-го тура РПЛ - 0:2.
«Не хочу, чтобы эта сказка заканчивалась!» Звезда «Амкала» Гасилин — о Медиалиге, Головине и «Зените»
Нападающий команды блогеров «Амкал» Алексей Гасилин во время турнира «Liga Bloggers Cup» в Лужниках рассказал «Плеймейкеру» о дружбе с Александром Головиным и мечте сыграть с «Зенитом» в финале Кубка России.
«Красно-белые и против «Зенита» играли неплохо — на Дону должны побеждать!» Ловчев — о матче «Ростов» — «Спартак»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» спрогнозировал развитие событий в одном из ключевых матчей 9-го тура РПЛ (11 сентября, 19:45).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика