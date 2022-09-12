Многократный победитель турниров по UFC считает, что появление Хасбика поднимет интерес к игре

Известный российский киберспортсмен Николай NG-NotoriusYT Набока, являющийся многократным победителем турниров от UFC Russia, высказался по поводу появления блогера Хасбуллы Магомедов в компьютерной игре UFC.

Ранее стало известно, что Хасбик подписал пятилетний контракт с промоушеном. При этом он станет частью популярного симулятора от Electronic Arts.

– То, что в игры UFC добавляют просто медийную личность, а не настоящего бойца, – это уже далеко не новинка в сериях игр от ЕА. Но Хасбик сможет поднять очень большой интерес к игре, и, как минимум, в первые недели после добавления в игру за него захочет поиграть почти каждый игрок, а если добавят еще и Абдурозика, то рейтинги игры взлетят до высот, которых мы ещё не видели, – приводит слова Набоки портал «Метарейтинг».

Напомним, что ранее Магомедов вступил в конфликт с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором. В своих соцсетях ирландец назвал блогера «маленьким калекой», а затем удалил данный пост. В ответ Хасбик обратился к Уайту с просьбой организовать поединок с именитым бойцом.