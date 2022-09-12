Бензема получил наивысший рейтинг в FIFA 23

Стала известна десятка лучших футболистов в известной компьютерной игре FIFA 23.

Как сообщает пресс-служба компании EA Sports, самый высокий рейтинг получил нападающий «Реала» Карим Бензема – 91. Отмечается, что по 91 баллу имеют еще четыре игрока, однако их статистика уступает 34-летнему французу. Речь идет о форварде Роберте Левандовски («Барселона»), Килиане Мбаппе («ПСЖ»), Кевине Де Брейне («Манчестер Сити») и Лионеле Месси («ПСЖ»).

Также в топ-10 вошли Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк (оба – «Ливерпуль», 90 баллов), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», 90), Тибо Куртуа («Реал», 90) и Мануэль Нойер («Бавария», 90).

Ранее сообщалось, что FIFA 23 выйдет 30 сентября этого года.