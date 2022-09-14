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Игрок команды Eternal Fire высказался о шансах своего коллектива выйти на IEM Rio Major 2022

Мейджор пройдет с 31 октября по 13 ноября в Бразилии.
14 сентября 2022 11:57
автор: Владислав Корегин

Игрок турецкой команды по CS:GO Eternal Fire Исмаилкан XANTARES Дерткардеш поделился ожиданиями от предстоящего RMR-турнира в Мальте.

Отметим, что данные соревнования являются отборочным этапом на мейджор, который состоится с 31 октября по 13 ноября в Рио-де-Жанейро. Турнир пройдет под эгидой Intel Extreme Masters (IEM).

– Я верю, что мы сделаем много хорошего для нашей команды. Я думаю, что у моей команды есть хорошие шансы пробиться на главный турнир года, и я доверяю нашему коллективу. Мы работаем каждый день очень усердно для того, чтобы завоевать слот на мейджор, – цитирует Дерткардеша портал «Метарейтинг».

Добавим, что RMR поделен на две группы. Eternal Fire попала в группу A, где их соперником станет действующий победитель мейджора – FaZe Clan. Также турки сыграют в одной группе с командами из России, а именно Cloud9, Team Spirit, Aurora, ForZe и 1WIN.

источник: «Метарейтинг»
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