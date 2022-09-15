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Один из лучших игроков Дании по CS:GO может вернуться в Astralis

В данный момент device связан контрактом с NIP.
15 сентября 2022 13:54
автор: Владислав Корегин

Игрок Ninjas in Pyjamas Николай device Ридтц может пополнить состав Astralis. Об этом сообщает CQ.

Согласно данным источника, в данный момент команды ведут переговоры по возвращению 27-летнего киберспортсмена в датскую команду. Отмечается, что шведы не хотят продавать игрока за сумму меньшую 700 тысячам евро – именно столько организация заплатила датчанам за device в апреле 2021 года.

Добавим, что действующий контракт Ридтца с NIP заканчивается лишь через два с половиной года. При этом сумма выкупа киберспортсмена оценивается в один миллион евро.

Device выступал за Astralis c 2018 по 2021 годы. Вместе с командой он стал четырехкратным обладателем турниров серии Major.

источник: CQ
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