Один из лучших игроков Дании по CS:GO может вернуться в Astralis

Игрок Ninjas in Pyjamas Николай device Ридтц может пополнить состав Astralis. Об этом сообщает CQ.

Согласно данным источника, в данный момент команды ведут переговоры по возвращению 27-летнего киберспортсмена в датскую команду. Отмечается, что шведы не хотят продавать игрока за сумму меньшую 700 тысячам евро – именно столько организация заплатила датчанам за device в апреле 2021 года.

Добавим, что действующий контракт Ридтца с NIP заканчивается лишь через два с половиной года. При этом сумма выкупа киберспортсмена оценивается в один миллион евро.

Device выступал за Astralis c 2018 по 2021 годы. Вместе с командой он стал четырехкратным обладателем турниров серии Major.