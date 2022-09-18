Entity вышла на The International 2022 по Dota 2, обыграв Secret

Киберспортивная команда Entity Gaming получила право на участие в The International 2022 по Dota 2.

Отметим, что в финале квалификации она обыграла коллектив Team Secret со счетом 3:0. За Entity Gaming выступают россияне Иван Pure Москаленко и Владислав Kataomi Семенов.

Капитаном команды является Дмитрий Fishman Полищук из Белоруссии.

Добавим, что пробиться на The International 2022 могут также Team Secret и Team Liquid. Они сыграют с представителями других регионов на турнире Last Chance Qualifier в Сингапуре.

Там же состоится финальная стадия чемпионата мира по Dota 2. Она пройдет с 15 по 30 октября. Призовой фонд уже превышает 11,5 млн долларов.

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