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Entity вышла на The International 2022 по Dota 2, обыграв Secret

В команде победителей выступают два россиянина.
18 сентября 2022 09:45
автор: Александр Поволоцкий

Киберспортивная команда Entity Gaming получила право на участие в The International 2022 по Dota 2.

Отметим, что в финале квалификации она обыграла коллектив Team Secret со счетом 3:0. За Entity Gaming выступают россияне Иван Pure Москаленко и Владислав Kataomi Семенов.

Капитаном команды является Дмитрий Fishman Полищук из Белоруссии.

Добавим, что пробиться на The International 2022 могут также Team Secret и Team Liquid. Они сыграют с представителями других регионов на турнире Last Chance Qualifier в Сингапуре.

Там же состоится финальная стадия чемпионата мира по Dota 2. Она пройдет с 15 по 30 октября. Призовой фонд уже превышает 11,5 млн долларов.

000000Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/cybersport/news-4823823-entity-razgromila-secret-v-finale-kvalifikacii-i-vyshla-na-the-international-2022-po-dota-2.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop?utm_source=copypaste

источник: «Советский спорт»
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