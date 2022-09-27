Известный стример по Dota 2 временно покинул Россию

Ярослав NS Кузнецов, известный российский стример по игре Dota 2, покинул территорию РФ. Об этом сообщает CQ.

По информации источника, в данный момент 34-летний киберспортсмен находится в Казахстане. По его словам, целью этой поездки является восстановления здоровья.

– Уехал отдохнуть в Алма-Аты. Здоровье чуть восстановить надо, заселились в отель возле гор, воздух отличный, хилюсь, активно, – написал Кузнецов в своих соцсетях.

Добавим, что популярные киберспортивные сайты называют NS одним из лучших в России саппорт-игроков в Dota. На протяжении большей части своей карьеры он выступал за Virtus.pro.