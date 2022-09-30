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В Dota 2 появились стикеры со всеми участниками The International 2022

Самый крупный турнир начнется в октября.
30 сентября 2022 08:13
автор: Максим Скороходов

Издатель и разработчик Dota 2, компания Valve, выпустила стикеры со всеми игроками грядущего The International 2022.

За полный набор наклеек участников одного коллектива компания подарит каждому боевой пропуск.

Также стикеры получат сотрудники Valve, ответственные за турнир.

TI пройдет с 15 по 18 октября в Сингапуре. Но перед финальной его частью, с 8 по 12 октября, там же состоится последний раунд отбора Last Chance, где примут участие команды, занявшие вторые и третьи места в региональных квалификациях, они поборются за две путевки. СНГ в нем представят NaVi и VirtusPro. В групповой этап The International отобрались BetBoom и Team Spirit.

источник: «Советский спорт»
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