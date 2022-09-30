Алексей «Lex» Филиппов будет освещать события The International 2022

Известный комментатор Dota 2 Алексей «Lex» Филиппов сообщил, что будет работать на The International 2022.

Ранее журналиста не оказалось в списке талантов, приглашенных на турнир.

«Какая-то путаница. Вроде как приглашение получил По поводу такого количества людей. На группе будет 5 потоков (точно), на Last Chance тоже 5 (тут не уверен). Естественно привычное количество людей этой физически бы покрыть не смогло. Большая часть будет...» - написал Lex на форуме Prodota.

TI пройдет с 15 по 18 октября в Сингапуре. Но перед финальной его частью, с 8 по 12 октября, там же состоится последний раунд отбора Last Chance, где примут участие команды, занявшие вторые и третьи места в региональных квалификациях, они поборются за две путевки. СНГ в нем представят NaVi и VirtusPro. В групповой этап The International отобрались BetBoom и Team Spirit.