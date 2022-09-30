СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Алексей «Lex» Филиппов будет освещать события The International 2022

Турнир пройдет в Сингапуре.
30 сентября 2022 09:53
автор: Максим Скороходов

Известный комментатор Dota 2 Алексей «Lex» Филиппов сообщил, что будет работать на The International 2022.

Ранее журналиста не оказалось в списке талантов, приглашенных на турнир.

«Какая-то путаница. Вроде как приглашение получил По поводу такого количества людей. На группе будет 5 потоков (точно), на Last Chance тоже 5 (тут не уверен). Естественно привычное количество людей этой физически бы покрыть не смогло. Большая часть будет...» - написал Lex на форуме Prodota.

TI пройдет с 15 по 18 октября в Сингапуре. Но перед финальной его частью, с 8 по 12 октября, там же состоится последний раунд отбора Last Chance, где примут участие команды, занявшие вторые и третьи места в региональных квалификациях, они поборются за две путевки. СНГ в нем представят NaVi и VirtusPro. В групповой этап The International отобрались BetBoom и Team Spirit.

Это интересно:
Алексей «Lex» Филиппов будет освещать события The International 2022
Турнир пройдет в Сингапуре.
30.09.2022 09:53
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
В Dota 2 появились стикеры со всеми участниками The International 2022
Самый крупный турнир начнется в октября.
30.09.2022 08:13
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Valve добавила в общий чат Dota 2 фразы из фильма про победу Team Spirit на The International 2021
Чтобы получить полный пакет нужно будет доплатить.
28.09.2022 13:05
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Последний патч вывел персонажа Dota 2 Silencer на первое место по проценту побед
Герою увеличили броню и улучшили одну из способностей.
28.09.2022 11:56
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Бета-версия Call of Duty: Modern Warfare 2 показала лучший результат в истории серии
По крайней мере, так утверждают ответственные за пресс-службу шутера.
28.09.2022 10:49
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Известный стример по Dota 2 временно покинул Россию
NS прилетел в Алма-Аты.
27.09.2022 13:10
Киберспорт
автор: Владислав Корегин
Virtus.pro вернула свое прежнее название – ранее коллективы выступали под тегом Outsiders
Ранее организации пришлось внести изменения в название из-за санкций.
20.09.2022 16:00
Киберспорт
автор: Владислав Корегин
Определились участники последней квалификации к The International 2022
Призовой фонд финала на данный момент составляет 11,6 млн долларов.
18.09.2022 15:04
Киберспорт
автор: Александр Поволоцкий
Entity вышла на The International 2022 по Dota 2, обыграв Secret
В команде победителей выступают два россиянина.
18.09.2022 10:00
Киберспорт
автор: Александр Поволоцкий
Один из лучших игроков Дании по CS:GO может вернуться в Astralis
В данный момент device связан контрактом с NIP.
15.09.2022 13:54
Киберспорт
автор: Владислав Корегин
«Сегодняшний «Зенит» — слабый? Нет-нет-нет!» Квинси Промес — о крупной победе «Спартака» над чемпионом
После кубкового разгрома «Зенита» (3:0) экспресс-комментарий дал главный герой вечера Квинси Промес, забивший два спартаковских гола, включая победный.
«Разгром «Зенита» отвлек от мыслей о приговоре Ларину». Наиль Умяров — после знаковой победы «Спартака»
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после победы над «Зенитом» в Кубке России (3:0) рассказал об игре и событиях в клубе и российском футболе в целом.
Всем уже не до футбола? Как «Спартак» разбил «Зенит» в Кубке при почти пустых трибунах
В третьем туре группового этапа Кубка России красно-белые дома крупно победили чемпиона страны (3:0) благодаря дублю Квинси Промеса и шикарному голу Александра Соболева.
Футбол с Киргизией смотреть не хотят — народу подавай фигуристок! Как меняются ТВ-рейтинги
На минувшей неделе обновлен рекорд российского телевидения за период с начала лета по количеству зрителей, смотревших спортивную трансляцию.
Дмитрий Чернышенко: Дружественные страны поддержали нашу инициативу создать Ассоциацию спортивных организаций ШОС
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко выступил на пленарном заседании «Мы вместе. Спорт. Новая реальность» Х Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
«С китайцами почти договорились, с американцами — вряд ли получится». Игорь Столяров — об «Играх будущего»
Руководитель «Игр будущего» Игорь Столяров во время проходящего в Кемерове Международного форума «Россия - спортивная держава» рассказал о грандиозном проекте, который может вывести наш спорт на новый уровень.
Ларин-гейт, или Как посадили футбольного Деточкина
Шокирующим назвал наш футбольный мир приговор бывшему директору академии «Чертаново» Николаю Ларину. 28 сентября суд признал его виновным в совершении преступлений по двум статьям.
Как ветерану ММА выиграть 47,5 тысячи рублей за 13 секунд. Букмекерский обзор
Главные новости мира беттинга.
Первый покер в истории «Локо», ступор «Динамо» и 100 процентов ЦСКА. В Кубке России — огонь!
Третий тур группового этапа Кубка России получился сверхувлекательным: каждый матч 28 сентября не был лишен изюминки.
«В клубе какая-то агония». Сергей Гуренко — о новом тренере «Локомотива» из ЮАР и покере Педриньо
Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился с «Плеймейкером» мнением об усилении тренерского штаба москвичей Фадлу Давидсом и четырех голах Педро Габриэла (Педриньо) в кубковом матче с «Химками» (5:0).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика