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Natus Vincere не смогла выйти в полуфинал турнира ESL Pro League Season 16, уступив G2

На турнире осталась одна команда из СНГ - Cloud9.
01 октября 2022 10:15
автор: Владислав Корегин

Команда по CS:GO Natus Vincere завершила свои выступления на турнире ESL Pro League Season 16. Об этом сообщает CQ.

Отмечается, что в четвертьфинале соревнований российско-украинский коллектив потерпел поражение от G2 Esports по итогам трех карт – 16:13, 9:16, 9:16. Лучшим игроком встречи стал игрок европейской команды Никола NiKo Ковач, рейтинг которого составил 1.31. У «рожденных побеждать» лучшим был Александр s1mple Костылев (1.27).

Добавим, что в полуфинале G2 сыграет с Vitality. В другой паре российская команда Cloud9 попытается обыграть американцев из Team Liquid.

источник: CQ
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Natus Vincere не смогла выйти в полуфинал турнира ESL Pro League Season 16, уступив G2
На турнире осталась одна команда из СНГ - Cloud9.
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