Ceb займет должность второго тренера OG на турнире The International 11

Пресс-служба команды OG Esports по Dota 2 сообщила о том, в преддверии The International 11 к коллективу присоединился его бывший игрок – Себастьян Ceb Дебс.

По информации CQ, 30-летний киберспортсмен будет исполнять обязанности второго тренера команды. Соревнования пройдет c 15 по 30 октября в Сингапуре.

Напомним, что в составе OG Ceb становился двукратным чемпионом The International. Это произошло в 2018 и 2019 годах.

В ноябре прошлого года Дебс объявил о завершении игровой карьеры.