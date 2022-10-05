Valve снизила в России цены на Battle Pass 2022 для Dota 2

Компания Valve снизила цены на большинство пакетов Battle Pass 2022 для Dota 2 в рублях.

Стоимость стандартного Battle Pass 2022 не изменилась, но остальные варианты «пропуска» стали стоить меньше в среднем на семь процентов.

Напомним, что с 15 октября начнется главный турнир по Dota 2 The International. В групповой этап отобрались две российские команды BetBoom и Team Spirit. Турнир пройдет в Сингапуре, с 8 по 12 октября там же состоится последний раунд отбора Last Chance, где примут участие команды, занявшие вторые и третьи места в региональных квалификациях, они поборются за две путевки. СНГ в нем представят NaVi и VirtusPro.