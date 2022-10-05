Российские игроки столкнулись с проблемами при запуске Overwatch 2

Русские геймеров столкнулись с проблемами при запуске матча новой игры Overwatch 2, сообщает CQ.

Желающих ознакомится с игрой составило такое количество, что на сервере образовалась очередь из 40 тысяч человек.

При этом не все, отстоявшие необходимое количество времени, опробовали новый продукт компании Blizzard: многие после того, как подошла их очередь, не смогли соединится с сервером.

По данным источника, причиной данной ошибки могут быть вызваны DDoS-атаками на Blizzard.

Напомним, что Overwatch 2 вышла 4 октября и доступна для жителей России.