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Российские игроки столкнулись с проблемами при запуске Overwatch 2

Новое творение Blizzard не справилось с количеством фанатов.
05 октября 2022 15:42
автор: Максим Скороходов

Русские геймеров столкнулись с проблемами при запуске матча новой игры Overwatch 2, сообщает CQ.

Желающих ознакомится с игрой составило такое количество, что на сервере образовалась очередь из 40 тысяч человек.

При этом не все, отстоявшие необходимое количество времени, опробовали новый продукт компании Blizzard: многие после того, как подошла их очередь, не смогли соединится с сервером.

По данным источника, причиной данной ошибки могут быть вызваны DDoS-атаками на Blizzard.

Напомним, что Overwatch 2 вышла 4 октября и доступна для жителей России.

источник: CQ
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