В Blizzard извинились за ошибки в игре Overwatch 2

Компания Blizzard извинилась за обнаруженные ошибки в Overwatch 2.

Издатель начал работу над устранением обнаруженных проблем, в частности устранен баг, при котором терялся инвентарь, собранный в предыдущей части серии, а также удалена аутентификация с номером мобильного телефона.

Напомним, что игроки столкнулись с перегрузкой серверов при заходе в матч, а чтобы его начать многим приходилось отстоять длинные очереди. Также у части пользователей были заблокированы некоторые персонажи, заработанные в первой части.

Overwatch 2 вышла 4 октября и доступна для жителей России.