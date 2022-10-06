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В Blizzard извинились за ошибки в игре Overwatch 2

Старт сиквела не обошелся без проблем.
06 октября 2022 10:48
автор: Максим Скороходов

Компания Blizzard извинилась за обнаруженные ошибки в Overwatch 2.

Издатель начал работу над устранением обнаруженных проблем, в частности устранен баг, при котором терялся инвентарь, собранный в предыдущей части серии, а также удалена аутентификация с номером мобильного телефона.

Напомним, что игроки столкнулись с перегрузкой серверов при заходе в матч, а чтобы его начать многим приходилось отстоять длинные очереди. Также у части пользователей были заблокированы некоторые персонажи, заработанные в первой части.

Overwatch 2 вышла 4 октября и доступна для жителей России.

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