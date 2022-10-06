Геймеры разгромили в интернете Overwatch 2

Пользовательская оценка новой игры Blizzard Overwatch 2 оказалось очень низкой на популярном сайте Metacritic.

Обычные игроки поставили Overwatch 2 среднюю оценку равную 1,2 балла из 10.

Напомним, что геймеры столкнулись с перегрузкой серверов при заходе в матч, а чтобы его начать многим приходилось отстоять длинные очереди. Также у части пользователей были заблокированы некоторые персонажи, заработанные в первой части.

Издатель начал работу над устранением обнаруженных проблем, в частности устранен баг, при котором терялся инвентарь, собранный в предыдущей части серии, а также удалена аутентификация с номером мобильного телефона.

Overwatch 2 вышла 4 октября и доступна для жителей России. Оценка игры на Metacritic по мнению профессиональных журналистов равна 81 баллу из 100.