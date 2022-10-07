Официальный мерч The International 2022 появился в продаже

На официальном магазине Dota 2 стали продавать мерч к грядущему The International 2022.

Любой желающий может купить олимпийку, худи, лонгслив, джерси, бейсболку, футболку, чехлы для наушников и телефона, стакан, коврик, шоппер, кружку и значок с изображениями, посвященными турниру.

Напомним, что главный турнир по Dota 2 начнется 15 октября. В групповой этап отобрались две российские команды BetBoom и Team Spirit. Турнир пройдет в Сингапуре, с 8 по 12 октября там же состоится последний раунд отбора Last Chance, где примут участие команды, занявшие вторые и третьи места в региональных квалификациях, они поборются за две путевки. СНГ в нем представят NaVi и VirtusPro.