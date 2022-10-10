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Virtus.pro вышла в полуфинал верхней сетки Last Chance на The International 2022

Следующим соперником команды Кушнарева будет Team Liquid.
10 октября 2022 12:43
автор: Максим Скороходов

Российская команда по Dota 2 Virtus.pro в четвертьфинале верхней сетки Last Chance на The International 2022 победила китайский коллектив Vici Gaming, сообщает MetaCybersport.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу VP. Самым результативным игроком стал Данил gpK~ Скутин. Киберспортсмен завершил третью карту со статистикой 10/2/20.

Напомним, что на Last Chance разыгрываются две путевки на TI 2022.

В полуфинале верхней сетки Vitus.pro сыграет с Team Liquid из Швеции.

Vici Gaming продолжит борьбу в нижней сетке, где встретится с американской командой nouns.

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