Virtus.pro победила Team Liquid в полуфинале верхней сетки Last Chance за место на The International

Российская команда по Dota 2 Virtus.pro в полуфинале верхней сетки Last Chance на The International 2022 победила шведский коллектив Team Liquid со счетом 2:1.

Напомним, что на Last Chance разыгрываются две путевки на TI 2022.

Таким образом, Virtus.pro попадет на неофициальный чемпионат мира, если выиграет следующий матч, а в случае поражения получит возможность побороться за последнее место.

Соперником Virtus.pro по финалу верхней сетки будет интернациональный коллектив Team Secret, данный матч начнется 12 октября в 5:00 по московскому времени.

Добавим, что в нижней сетке находится еще один коллектив из СНГ NaVi, который 11 октября сыграет с китайцами из Xtreme Gaming.