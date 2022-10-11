Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Virtus.pro победила Team Liquid в полуфинале верхней сетки Last Chance за место на The International

Российской команде достаточно одержать одну победу.
11 октября 2022 09:21
автор: Максим Скороходов

Российская команда по Dota 2 Virtus.pro в полуфинале верхней сетки Last Chance на The International 2022 победила шведский коллектив Team Liquid со счетом 2:1.

Напомним, что на Last Chance разыгрываются две путевки на TI 2022.

Таким образом, Virtus.pro попадет на неофициальный чемпионат мира, если выиграет следующий матч, а в случае поражения получит возможность побороться за последнее место.

Соперником Virtus.pro по финалу верхней сетки будет интернациональный коллектив Team Secret, данный матч начнется 12 октября в 5:00 по московскому времени.

Добавим, что в нижней сетке находится еще один коллектив из СНГ NaVi, который 11 октября сыграет с китайцами из Xtreme Gaming.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
nofear будет работать на The International 2022
Valve никак не может определиться с русскоязычной студией на турнир.
11.10.2022 09:42
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Virtus.pro победила Team Liquid в полуфинале верхней сетки Last Chance за место на The International
Российской команде достаточно одержать одну победу.
11.10.2022 09:21
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Месси и Неймар могут появится в игре Call of Duty: Modern Warfare 2
Релиз шутера назначен на 28 октября.
10.10.2022 16:15
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Virtus.pro вышла в полуфинал верхней сетки Last Chance на The International 2022
Следующим соперником команды Кушнарева будет Team Liquid.
10.10.2022 12:43
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
NaVi выиграли у Virtus.pro и вышли на IEM Rio Major 2022
Второй клуб СНГ по-прежнему имеет шансы на продолжение борьбы.
07.10.2022 18:54
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Официальный мерч The International 2022 появился в продаже
Турнир пройдет в Сингапуре.
07.10.2022 16:28
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Геймеры разгромили в интернете Overwatch 2
Многие не смогли поиграть в новый продукт Blizzard.
06.10.2022 13:03
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
В Blizzard извинились за ошибки в игре Overwatch 2
Старт сиквела не обошелся без проблем.
06.10.2022 10:48
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Баг в FIFA 23 позволяет покупать женщин в мужские команды
Ошибка обнаружена в режиме карьеры.
06.10.2022 10:30
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Российские игроки столкнулись с проблемами при запуске Overwatch 2
Новое творение Blizzard не справилось с количеством фанатов.
05.10.2022 15:42
Киберспорт
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика