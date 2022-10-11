nofear будет работать на The International 2022

В клиенте Dota 2 появилась информация о том, что тренер Александр nofear Чурочкин будет работать в русскоязычной студии The International 2022.

Ранее компания Valve убрала из, казалось бы утвержденного списка, несколько российских экспертов, включая Рината KingR Абдуллина, Алексея Nongrata Васильева и Владимира PGG Аносова.

Напомним, что главный турнир по Dota 2 начнется 15 октября в Сингапуре. В групповой этап отобрались две российские команды BetBoom и Team Spirit. Помимо них за две путевки через проходящий в настоящий момент также в Сингапуре Last Chance борются NaVi и Virtus.pro.