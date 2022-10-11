Зрители критикуют англоязычных комментаторов The International 2022

Зрители Last Chance на The International 2022 раскритиковали на reddit качество работы англоязычных комментаторов.

В частности, в матче российской Virtus.pro против шведской Team Liquid (2:1) в полуфинале верхней сетки плей-офф комментаторы не заметили, как игрок Virtus.pro Егор Xakoda Липартия отменил телепортацию одного из персонажей. Эту ошибку назвали одним из примеров.

Напомним, что на Last Chance разыгрываются две путевки на TI 2022.

Таким образом, Virtus.pro попадет на неофициальный чемпионат мира, если выиграет следующий матч, а в случае поражения получит возможность побороться за последнее место.

Соперником Virtus.pro по финалу верхней сетки будет интернациональный коллектив Team Secret, данный матч начнется 12 октября в 5:00 по московскому времени.

Добавим, что в нижней сетке находится еще один коллектив из СНГ NaVi, 11 октября играет с китайцами из Xtreme Gaming.