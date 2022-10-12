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Virtus.pro сыграет Vici Gaming в решающей встрече за выходна The International 2022

Ранее стал известен еще один участник чемпионата мира.
12 октября 2022 11:00
автор: Александр Поволоцкий

Team Liquid обыграла Vici Gaming в матче нижней сетки турнира Dota 2. The International: Last Chance Qualifier.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу коллектива Айдена iNSaNiA Саркои.

Таким образом, Team Liquid прошла в финал нижней сетки, где сразится с Virtus.pro за слот на групповом этапе турнира. Встреча состоится 12 октября и начнется в 11:00 по московскому времени.

Один из слов ранее получила Team Secret. Vici Gaming завершила выступление на четвертом месте.

источник: «Советский спорт»
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