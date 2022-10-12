Virtus.pro проиграла Team Liquid и не вышла в групповую стадию The International 2022

Российская команда по киберспорту Virtus.pro проиграла Team Liquid в финале нижний сетки и не смогла попасть в групповую стадию чемпионата мира по Dota2 - The International 2022.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Лассе MATUMBAMAN Урпалайнена. В состав Virtus.pro входят россияне Роман RAMZES666 Кушнарев, Данил gpk Скутин, Дмитрий DM Дорохин, Даниял yamich Лазебный и Егор Xakoda Липартия.

Ранее первый слот в групповую стадию себе обеспечила команда Team Secret Клемента Puppey Ивановa.

Основной турнир TI11 начнется 15 октября в Сингапуре. Призовой фонд турнира превышает 13 миллионов долларов.