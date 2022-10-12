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Blizzard в очередной раз извинилась за проблемы с Overwatch 2 и пообещала компенсировать ущерб

Игра вышла с множеством багов
12 октября 2022 14:29
автор: Максим Скороходов

Компания Blizzard в очередной извинилась за обнаруженные ошибки в Overwatch 2.

Издатель заявил, что устранил множество проблем, а также о том, что в скором времени выпустит очередной патч.

Также в компании рассказали, как собирается компенсировать игрокам причененный ущерб.

Напомним, что геймеры столкнулись с перегрузкой серверов при заходе в матч, а чтобы его начать многим приходилось отстоять длинные очереди. Также у части пользователей были заблокированы некоторые персонажи и инвентарь, заработанные в первой части.

Blizzard собирается сгладить реакцию игроков специальными выходными днями, во время которых персонажи будут получать дополнительный опыт. Также, любой, кто зайдет в Overwatch 2 после 25 октября и до конца первого сезона, получит скин «Проклятый капитан Жнец» и брелок для оружия в виде аптечки.

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