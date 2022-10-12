Капитан Virtus.pro заявил, что команда была не достойна путевки на The International 2022

Капитан российской киберспортивной команды Virtus.pro Данил gpk Скутин прокомментировал вылет своей команды из Last Chance The International 2022.

«Медведи» сначала уступили в финале верхней сетки Team Secret (0-2), а потом проиграли Team Liquid (0-2).

«Всем спасибо кто поддерживал, обидно проигрывать но все закономерно кто достоин тот на Inernational, посмотрим, что будет в будущем. И есть ли оно у меня», - написал киберспортсмен в телеграм-канале.

Напомним, что главный турнир по Dota 2 начнется 15 октября. В групповой этап отобрались две российские команды BetBoom и Team Spirit.