Team Spirit сыграла вничью с Fnatic в первом матче на The International 2022

Российская команда по Dota 2 Team Spirit в первом матче группового этапа The International 2022 сыграла вничью с Fnatic из Филиппин со счетом 1:1.
Свой следующий матч команды проведут 15 октября. Team Spirit предстоит игра против Entity, а соперником Fnatic будет Thunder Awaken.
Турнир продлится по 30 октября. Из каждой из двух групп в плей-офф попадут восемь из десяти команд, по четыре в верхнюю и нижнюю сетки.
Напомним, что Team Spirit выиграли International в прошлом году.
источник: «Советский спорт»