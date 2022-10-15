Team Spirit сыграла вничью с Fnatic в первом матче на The International 2022

Российская команда по Dota 2 Team Spirit в первом матче группового этапа The International 2022 сыграла вничью с Fnatic из Филиппин со счетом 1:1.

Свой следующий матч команды проведут 15 октября. Team Spirit предстоит игра против Entity, а соперником Fnatic будет Thunder Awaken.

Турнир продлится по 30 октября. Из каждой из двух групп в плей-офф попадут восемь из десяти команд, по четыре в верхнюю и нижнюю сетки.

Напомним, что Team Spirit выиграли International в прошлом году.