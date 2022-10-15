Зрители критикуют качество трансляции The International 2022

Зрители раскритиковали качество трансляций первых матчей The International 2022.

«Что это за турнир? Оформление студии скучное, а картинка на стриме замылена. Помимо того, то чувствуется полное безразличие, так и матчи начинаются с опозданием.

Это оскорбление для комьюнити «Доты» и наследия The International. TI 2022 должен был стать одним из величайших киберспортивных событий года», - написал один из пользователей социальной сети reddit.

Турнир продлится по 30 октября. Из каждой из двух групп в плей-офф попадут восемь из десяти команд, по четыре в верхнюю и нижнюю сетки.

На TI 2022 играют две российские команды. Tem Spirit начала с ничьи с Fnatic, а BetBoom проиграла Gaimin Gladiators.