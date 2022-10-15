Американская команда Evil Geniuses с российским игроком в составе начала TI 2022 с двух побед

Американская команда по Dota 2 Evil Geniuses удачно начала свое выступление на The International 2022.

В первых двух матчах на групповом этапе EG победила Soniqs (2-0), представляющих США, и китайцев из PSG.LGD (2-0).

Напомним, что за EG играет российский киберспортсмен Егор Nightfall Григоренко.

Турнир продлится по 30 октября. Из каждой из двух групп в плей-офф попадут восемь из десяти команд, по четыре в верхнюю и нижнюю сетки.

Следующим соперником EG будет команда OG. Их матч пройдет 15 октября.