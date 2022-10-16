NAVI официально объявили о смене владельца

Киберспортивный клуб Natus Vincere сообщил, что экс-владелец команды Александр Кохановский уступил мажоритарную долю другому бизнесмену.

Ранее в СМИ сообщалось, что украинский коллектив теперь принадлежит Максиму Криппе. Отмечалось, что он связан с букмекерской конторой и онлайн-казино.

Как сообщает официальный сайт NAVI, Круппа стал мажоритарным владельцем еще в 2018 году. Сделка была растянута во времени, включала в себя выполнение новым собственником определенных обязательств и была полностью завершена летом текущего года.

Пресс-служба команды опровергла информацию о том, что владельцем NAVI стала букмекерская компания.