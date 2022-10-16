BetBoom Team сыграла вничью с BOOM Esports на The International 2022 по Dota 2

Российская команда по Dota 2 BetBoom сыграла вничью с BOOM Esports в рамках группового этапа на The International 2022 по Dota 2.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Таким образом, после пяти матчей команда Никиты «Daxak» Кузьмина имеет два очка и делит девятое месте в группе А, сохраняя шансы на выход в плей-офф. В следующем матче 17 октября BetBoom Team сыграет с Evil Geniuses.

Отметим, что призовой фонд The International 2022 на данный момент составляет более 16 миллионов долларов.