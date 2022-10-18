RAMZES666 покинул Virtus.pro

Российская команда по Dota 2 Virtus.pro объявила о расставании с Романом RAMZES666 Кушнаревым.

«Роман вернулся в наш клуб в тяжелое время, когда нам очень нужен был опытный керри. Вместе с ним мы добились определённых успехов, среди которых можно отметить победу в третьем туре DPC. Но глобальная цель, которую игроки в первую очередь ставят сами для себя, не была достигнута. Иногда так бывает, что состав из индивидуально сильных исполнителей не складывается в мощную команду. Поэтому мы с Романом приняли совместное решение завершить сотрудничество — с полной уверенностью, что от этого выиграют обе стороны», - говорит в сообщении пресс-службы Virtus.pro.

Напомним, что российский клуб занял третье место в квалификации Last Chance. Таким образом, Virtus.pro не смог пройти на The International 2022.

Отметим, что главный турнир по Dota 2 стартовал в Сингапуре 15 октября. В групповом этапе принимают участие две российские команды: BetBoom и Team Spirit.