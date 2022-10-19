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Тренер Virtus.pro Артем fng Баршак будет работать аналитиком TI 2022 со стадии плей-офф

Valve назвал состав русскоязычной студии.
19 октября 2022 13:23
автор: Максим Скороходов

Издатель и разработчик Dota 2 Valve назвал состав русскоязычной студии на плей-офф The International 2022.

Комментаторы: Никита 4ce Котков, Алексей Lex Филиппов, Александр JAM Коротков, Рустам Adekvat Мавлютов, Виктор GodHunt Волков, Артур Goblak Костенко, Дмитрий Inmate Филинов, Егор Belony Довгий, Алексей BafiK Бафадаров, Дария Eiritel Морозова.

Аналитики: Дмитрий Droog Чумаченко, Дмитрий Zloba Иринчук, Сергей Smile Ревин, Алексей STORM Туманов, Егор JotM Сурков, Александр Nofear Чурочкин, Артем fng Баршак, Алексей Solo Березин.

Контент-мейкеры: Дмитрий CrystalMay Корчевинин, Яна b2ru Химченко,

Ведущий вечернего шоу: Александр XBOCT Дашкевич.

Плей-офф The International 2022 пройдет в Сингапуре с 20 по 30 октября. В нем примет участие победитель турнира прошлого года российская команда Teаm Spirit. По результатам группового этапа она оказалась в нижней сетке, где сыграет в первом раунде с BOOM Esports из Филиппин. Ориентировочное начало матча запланировано на 20 октября 12:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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