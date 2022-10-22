В beastcoast произошла вспышка коронавируса перед матчем с PSG.LGD

Три (из пяти) игрока перуанской команды по Dota 2 beastcost заразились коронавирусом, сообщает журналист Панчо Хусто.

23 октября beastcost сыграет с китайцами из PSG.LGD в третьем раунде нижней сетки плей-офф The International 2022.

Ранее вспышка COVID-19 была зафиксирована у другой китайской команды Royal Never Give Up - заразившиеся играли удаленно. Данная практика будет применена и в отношении beastcost.

Добавим, что коронавирус не прошел для RNG бесследно, команда утратила победную поступь и в итоге не смогла выйти в верхнюю сетку плей-офф, а в нижней уступила в первом же раунде.