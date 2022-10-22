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Капитан Gladiators пожертвует все свои призовые, выигранные на TI 2022, в приют для животных

«Гладиаторы» заработали по 60 тыс. долларов.
22 октября 2022 12:35
автор: Максим Скороходов

Капитан канадской команды по Dota 2 Gladiators Мельхиор Seleri Хилленкамп пообещал потратить на благотворительность все свои призовые, заработанные за участие в The International 2022.

«Я пожертвую весь свой выигрыш на TI (благотворительному) приюту для животных, который находится в разработке, это долгосрочный проект, о котором я расскажу в будущем», - написал Seleri в социальных сетях.

Gladiators покинули The International после поражения от европейской команды OG (1:2) во втором раунде нижней сетки.

Команда Seleri заработала 340 тысяч долларов. После всех отчислений, каждый киберспортсмен получит около 60 тысяч.

источник: «Советский спорт»
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