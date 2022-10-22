Игроки PSG.LGD слышат комментаторов The International 2022

Фанаты Dota 2 заметили, что на выложенных PSG.LGD переговорах участников команды слышна речь комментаторов.
Таким образом, игроки китайского коллектива могут узнать от кастеров о действиях своих противников.
Организаторов уже обвинили в нарушении целостности The International 2022.
Добавим, что PSG.LGD вылетел из верней сетки плей-офф на стадии четвертьфинала, уступив европейскому клубу Team Secret (0:2).
В нижней сетке PSG.LGD дошел до третьего раунда, где сыграет с перуанской командой beastcoast. Матч пройдет 23 октября.
источник: «Советский спорт»