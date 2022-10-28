Настоящий брелок из Overwatch 2 стоит дешевле своего прародителя из видеоигры

Реальный аксессуар из Overwatch 2 стоит дешевле своей версии в самой видеоигре.

Фанат, решил посмотреть, сколько стоит покупка натурального брелка «Пачимари» и обнаружил, что его цена дешевле, чем в самой видеоигре, где он стоит около 7 долларов.

В реальном мире этот же брелок можно купить за 5 долларов.

Добавим, что Overwatch 2 с самого релиза преследуют различные баги, некоторые геймеры не могли начать игру из-за перезагрузки серверов, а другие заметили, что потеряли часть инвентаря и персонажей, заработанных в предыдущей части.

Overwatch 2 вышла 4 октября на всех доступных платформах